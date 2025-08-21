Rangos elismerésben részesült Hefner Erika

Bessenyei György-díjjal ismerték el Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ korábbi szakmai igazgatójának munkásságát. Azoknak a népművelőknek adományozható ez az állami kitüntetés, akik a művelődési intézményekben, üzemekben és egyéb területeken kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak. A díjat évente, augusztus 20-án öt személy kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, hátoldalát „A közművelődésért” felirat díszíti.

Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ korábbi szakmai igazgatója

Forrás: Facebook

A díjat Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől, a Pesti Vigadóban vette át Hefner Erika 2025. augusztus 19-én – írja Facebook-oldalán a TelePaks.

