3 órája

Rangos elismerést kapott a sokak által kedvelt orvos (videóval)

Bencze Péter

Az idei szekszárdi augusztus 20-i ünnepségen Dr. Tarczalné Dr. Bálint Orsolya vehette át a Tormay Károly kitüntető címet.

Dr. Tarczalné Dr. Bálint Orsolya Berlinger Attila polgármestertől vette át a díjat
Fotó: Kiss Albert

A háziorvos és sport-főorvos évtizedek óta dolgozik Szekszárdért és a vármegye sportolóinak egészségéért. Betegközpontú szemlélete és szakmai igényessége miatt a körzet lakói és a sportolók egyaránt nagyra becsülik.

Orvosi pályája mellett oktatóként is aktív, a Pécsi Tudományegyetem családorvosi képzésének résztvevője. Szakmai sokoldalúságát közgazdász- és jogi diplomája is bizonyítja, amelyet az egészségügyi rendszer szolgálatába állított.

Az elismerés méltó bizonyítéka annak, hogy a város egy kiemelkedő orvost és közösségi embert tisztelhet benne.

A videó Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdona:

 

 

