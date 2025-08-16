Orosz-ukrán háború
Rapid Extra: Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin csúcsról + videó
A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.
