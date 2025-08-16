Rapid Extra: Trump és Putyin alaszkai találkozóján a béke volt a központi téma + videó

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal vendégei Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak. Az alaszkai Trump–Putyin találkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról beszélgettek – írja a Magyar Nemzet Online.

Az alaszkai csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók azt mutatják: új geopolitikai korszak kezdődhet. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.





