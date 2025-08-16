augusztus 16., szombat

Orosz-ukrán háború

30 perce

Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg + videó

Teol.hu

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A beszélgetésben elhangzott: az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély, írja a Magyar Nemzet Online. 


 

 

