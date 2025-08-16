Orosz-ukrán háború
30 perce
Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg + videó
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A beszélgetésben elhangzott: az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély, írja a Magyar Nemzet Online.
