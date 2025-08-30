Katonai teherautóval és traktorokkal menekítették az embereket a templom-rom szenteléséről

Drámai fordulatot vett a regölyi templom-rom szombati szentelése. A szertartás végére leszakadt az ég, és az ünneplők nem tudták elhagyni a helyszínt. Ott tartózkodó fotóriporter kollégánk elmondta, hogy Felföldi László megyéspüspök éppen csak megáldotta a templom-romot, amikor zuhogni kezdett. Hirtelen nagy mennyiségű csapadék esett le, az emberek csak a sárban csúszkálva tudták megközelíteni az autóikat. Ám hiába ültek be, elindulni nem tudtak, a személyautók elakadtak, a földút, amelyen megközelítették a romot, sártengerré változott.

Sártengerré változott a regölyi templom-rom környéke Fotó: Molnár Gyula

Közel kétszáz ember rekedt a regölyi templom-romnál

Azt Feuerbach Szabolcstól, Szakály polgármesterétől tudjuk, hogy regölyi traktorosok siettek a bajba jutottak segítségére. Az ő autóját is egyikük húzta ki a nem mindennapi helyzetből. Hozzátette, hogy nagyjából ötven-hatvan autó és közel kétszáz ember volt a helyszínen, a mentés órákig tartott. További civil felajánlásként egy Ural-tehergépjármű is érkezett, hogy segítsen a szállításban. Elsőként a gyerekeket és az időseket vitte el a 65-ös út menti pihenőhöz, ahova buszokat kértek, hogy biztonságba helyezhessék az embereket.

A tamási tűzoltók több járművel érkeztek a helyszínre

Fotó: Molnár Gyula

Megkeresésünkre Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók is részt vettek a mentésben.

