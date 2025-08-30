augusztus 30., szombat

Leszakadt az ég

5 órája

Katonai teherautóval és traktorokkal menekítették az embereket a templomrom szenteléséről

Címkék#sártenger#regölyi templom#templom rom#mentés

Ünnepi eseményre gyűltek össze az emberek az egykori Somoly falu területén, ám a szertartás nem várt véget ért. Mire a püspök megáldotta a regölyi templomromot, leszakadt az ég, és az autók a sárban ragadtak.

Révészné Hanol Erzsébet

Drámai fordulatot vett a regölyi templomrom szombati szentelése. A szertartás végére leszakadt az ég, és az ünneplők nem tudták elhagyni a helyszínt. Ott tartózkodó fotóriporter kollégánk elmondta, hogy Felföldi László megyéspüspök éppen csak megáldotta a templomromot, amikor zuhogni kezdett. Hirtelen nagy mennyiségű csapadék esett le, az emberek csak a sárban csúszkálva tudták megközelíteni az autóikat. Ám hiába ültek be, elindulni nem tudtak, a személyautók elakadtak, a földút, amelyen megközelítették a romot, sártengerré változott.

Sártengerré változott a regölyi templomrom környéke
Sártengerré változott a regölyi templomrom környéke Fotó: Molnár Gyula

Közel kétszáz ember rekedt a regölyi templomromnál

Azt Feuerbach Szabolcstól, Szakály polgármesterétől tudjuk, hogy regölyi traktorosok siettek a bajba jutottak segítségére. Az ő autóját is egyikük húzta ki a nem mindennapi helyzetből. Hozzátette, hogy nagyjából ötven-hatvan autó és közel kétszáz ember volt a helyszínen, a mentés órákig tartott. További civil felajánlásként egy Ural-tehergépjármű is érkezett, hogy segítsen a szállításban. Elsőként a gyerekeket és az időseket vitte el a 65-ös út menti pihenőhöz, ahova buszokat kértek, hogy biztonságba helyezhessék az embereket.

A tamási tűzoltók is a helyszínre siettek
A tamási tűzoltók több járművel érkeztek a helyszínre
Fotó: Molnár Gyula

Megkeresésünkre Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók is részt vettek a mentésben.

A Regöly külterületén található, gótikus stílusú templomról itt írtunk bővebben.

 

