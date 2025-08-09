augusztus 9., szombat

Jó róla tudni

1 órája

Fontos változás a villany- és gázszámláknál – itt van, mire figyeljen!

Címkék#árak#földgáz#energia

Augusztus 1-jétől megváltozott az MVM Next által kibocsátott villany- és gázszámlák első oldala. A módosítás az úgynevezett rezsiboxot érinti – azt a kiemelt részt, amely a számla legfontosabb adatait tartalmazza.

Teol.hu

Az új formátumban – az úgynevezett rezsiboxban – már azt is feltüntetik, mennyibe került volna a felhasznált energia piaci áron: villamos energia esetén a lakossági piaci, földgáz esetében a versenypiaci költségeket tükröző értékkel. Ez az összeg csak tájékoztató jellegű, de jól mutatja, mennyit spórol a fogyasztó a rezsicsökkentésnek köszönhetően – derül ki az MVM hivatalos tájékoztatásából.

Fontos változás lépett életbe a számlák rezsibox részén
Fotó: Mártonfai Dénes
Fotó: Mártonfai Dénes

Így változik a rezsibox

A rezsicsökkentés rendszere ugyanakkor nem változik: a kedvezményes árú energia továbbra is a jelenlegi szabályok szerint vehető igénybe. Az új kedvezményes év augusztus 1-jén indult, és változatlan feltételekkel biztosítja a rezsicsökkentett energiát. Lakossági ügyfelek esetében ez évi 2523 kWh villamos energia- és 63 645 MJ földgázfelhasználásig érvényes felhasználási helyenként. Nem lakossági ügyfeleknek a határ évi 4606 kWh, illetve 54 810 MJ.

Az MVM közleménye azt írja, hogy a villanyszámla és a gázszámla változtatásának célja az átláthatóság növelése: az új adatsor segít megmutatni, milyen mértékű állami támogatásban részesülnek a fogyasztók. A vállalat számlamagyarázó oldalán részletes leírás is elérhető a villany- és gázszámlák új formátumáról.

Ahogy az a tájékoztatásban olvasható, az új jogszabályi előírások célja az átláthatóság növelése: a rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít érzékeltetni, hogy mekkora támogatásban részesülnek az ügyfelek a rezsicsökkentés révén.

Mindezekről a cég számlamagyarázóinak segítségével a villamos energiával és a földgázszámlával kapcsolatban részletesebben is tájékozódhatunk.

És egy érdekesség: bár sokan a lámpák lekapcsolásában látják a legnagyobb megtakarítási lehetőséget, a világítás csak a negyedik helyen áll az energiafogyasztási rangsorban – vagyis nem ezzel lehet a legtöbbet spórolni.

 

