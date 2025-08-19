augusztus 19., kedd

Rohamra készülhetnek az érzékenyek: durva napok jönnek!

Címkék#parlagfű#útifű#csalánféle

Teol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss pollenjelentése szerint a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte – így Tolna vármegyében is – a magas, illetve nagyon magas tartományban alakul. Az allergiások a következő napokban rohamszerű tünetfokozódásra számíthatnak.

Nehéz napok várnak azokra, akik érzékenyek a levegőben szálló pollenekre. Forrás: MW Archívum

A lágyszárú növények közül a csalánfélék virágpora szintén magas szinten van jelen, míg a kenderfélék koncentrációja közepes-magas tartományt érhet el. Az üröm, az útifű és a libatopfélék pollenszintje jellemzően alacsony-közepes lehet.

Emellett a kültéri allergén gombák spóraszáma is magas, helyenként nagyon magas értéket mutat.

 

