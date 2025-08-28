2 órája
Rollerhős akcióban – nem baleset, életmentés történt a járdán
Kisebb felfordulás támadt Szekszárd belvárosában, amikor egy férfi hirtelen összeesett az aszfalton.
A járókelők azonnal megálltak, és persze rögtön találgatni kezdtek: „Biztosan rolleres baleset volt!” – suttogták sokan, amikor meglátták, hogy egy polgárőr érkezik a helyszínre… rollerrel.
A valóság azonban ennél sokkal hősiesebb volt. A férfi ugyanis nem a rollertől, hanem a túl sok „szomjoltótól” került padlóra. A polgárőr azonban nem habozott: villámgyorsan „parkolóállásba” tette a kétkerekűt, és elsősegélyben részesítette az illetőt, amíg a mentők kiértek. Az életmentés sikerült, úgyhogy végül mindeni megnyugodhatott.
A járókelők tanulsága: ne higgyünk mindig a látszatnak – nem minden elterülő ember és közeledő roller kombinációja jelent balesetet. Néha épp ellenkezőleg: egy hősies mentőakció kezdete.