A látszat néha csal

29 perce

Rollerhős akcióban – nem baleset, életmentés történt a járdán

Címkék#rollerhős#elsősegély#járda

Kisebb felfordulás támadt Szekszárd belvárosában, amikor egy férfi hirtelen összeesett az aszfalton.

Teol.hu

A járókelők azonnal megálltak, és persze rögtön találgatni kezdtek: „Biztosan rolleres baleset volt!” – suttogták sokan, amikor meglátták, hogy egy polgárőr érkezik a helyszínre… rollerrel.

Elsőre többen azt hitték, rolleres baleset történt
Fotó: Mártonfai Dénes

A valóság azonban ennél sokkal hősiesebb volt. A férfi ugyanis nem a rollertől, hanem a túl sok „szomjoltótól” került padlóra. A polgárőr azonban nem habozott: villámgyorsan „parkolóállásba” tette a kétkerekűt, és elsősegélyben részesítette az illetőt, amíg a mentők kiértek. Az életmentés sikerült, úgyhogy végül mindeni megnyugodhatott.

A járókelők tanulsága: ne higgyünk mindig a látszatnak – nem minden elterülő ember és közeledő roller kombinációja jelent balesetet. Néha épp ellenkezőleg: egy hősies mentőakció kezdete.

 

