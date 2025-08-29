Színes, zenés, felejthetetlen – így ünnepelt Bonyhád a romanapon!

Ez az alkalom nemcsak ünnep, hanem találkozás is: találkozása a kultúráknak, a hagyományoknak és az embereknek. Hiszen a roma közösség gazdag hagyományai, zenéje, tánca és művészete mindannyiunk közös kincsei, amelyek színesebbé és gazdagabbá teszik Tolna vármegye életét – mondta Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat alelnöke a bonyhádi romanap keretében. Az ünnepnapon 25 tehetség vehetett át ösztöndíjat.

A bonyhádi romanap kiemelkedő eseménye a tehetségek támogatása

Fotó: Ruip Gergő

A romanap a kölcsönös tiszteletet erősíti

A rendezvény célja az összetartozás megélése, hogy közösen tekintsünk a jövőbe. A közösségeink akkor erősödnek, ha a sokszínűségben is meglátjuk az egységet, és ha a hagyományaink megőrzése mellett a fiataloknak is lehetőséget adunk a kiteljesedésre.

„Éppen ezért volt öröm számomra, hogy 25 tehetséges fiatalnak adhattunk át ösztöndíjat a színpadon, akik kiemelkedő tanulmányi és közösségi eredményeikkel példaként állnak társaik előtt” – mondta Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

Dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a romák Európa legnagyobb kisebbsége, az Európai Unión belül lélekszámuk napjainkban eléri a 13 millió főt. A hazánkban élő több százezres roma közösség az utóbbi évtizedekben a többségi társadalom segítségével óriási utat tett meg: a magyarországi roma gyermekek 91 százaléka elvégzi a nyolc osztályos általános iskolát, és a felsőoktatásban tanulók 3–4 százaléka is roma fiatal. Felzárkóztatásuk és integrációjuk mindannyiunk érdeke, és jó látni, hogy ezt számos kormányzati, önkormányzati, egyházi és civil program, kezdeményezés és törekvés támogatja. Haladnunk kell tovább azon az úton, amely a hátrányos megkülönböztetésük megszüntetéséhez vezet – csak velük együtt, közösen lehetséges – emelte ki a képviselő.

„Példaként állnak társaik előtt” – mondta Vizin Balázs a díjazott fiatalokról

Fotó: Ruip Gergo

A romanap bepillantást enged a népcsoport sajátos kultúrájába, zenei és táncvilágába, fiatalabb és idősebb tagjaik alkotótevékenységébe, és erősíti identitásukat. Egy-egy ilyen program mindemellett megmutatja, hogy a cigányság a közösségünk része, és értékeivel gazdagítja nemzeti életünket. Ennek lehettek tanúi azok is, akik részt vettek augusztus 23-án Bonyhádon a színes és változatos programokat kínáló Roma Hagyományőrző Napon.