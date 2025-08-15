Sokan vártak a hírre! Újra lesz szülészet-nőgyógyászati szakrendelés Tamásiban

A Tamási önkormányzat testületének júniusi ülésén Kis Zoltán, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója adott tájékoztatást azokról a fejlesztési lehetőségekről, melyek a város egészségügyi ellátásában a következő időszakban bekövetkezhetnek. Ennek keretében tett ígéretet arra, hogy a Dr. Várady János Városi Rendelőintézetben hamarosan bővül a szakellátás. Ősztől várhatóan ismét lesz szülészet-nőgyógyászati, reumatológiai, belgyógyászati és kardiológiai szakrendelés. E mellett szó esett arról, hogy igen nagy igény lenne egy röntgengép felszerelésére. Kis Zoltán akkor arról tájékoztatott, hogy a közbeszerzés lezajlott, így hamarosan újra lesz ilyen berendezés a rendelőben.

Röntgengéppel gazdagodik a Tamási Rendelőintézet. Fotó: Beküldött

Beteljesült ígéret az érkező röntgengép

Az akkori ígéretek első része teljesült, megérkezett a szerződés a polgármesteri hivatalba, mely azt tartalmazza, hogy 90 napon belül a röntgen berendezést leszállítják működési helyére. – Komoly előrelépés ez, hiszen nagyon sokaknak van szüksége a térségben a röntgen lehetőségére – mondta Porga Ferenc polgármester. – A következő lépés az lesz, hogy a város megkezdi a rendelőintézet belső átalakítást annak érdekében, hogy a röntgengép üzembe helyezése zökkenőmentesen megtörténhessen – tette hozzá a polgármester.