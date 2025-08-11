augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nagy baj!

4 órája

Rosszullét és fejfájás vár sokakra - Mutatjuk, mi okozza!

Címkék#aszály#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék#időjárás

Teol.hu

Tolna vármegyében hétfőn gyenge hidegfront érkezik, amely 33 °C körüli csúcshőmérsékletet és 17 °C-os minimumot hoz. Bár a kánikula enyhül, az időjárás összességében nem változik számottevően: marad a napos, száraz idő, csapadék továbbra sem várható.

Kellemetlen tüneteket okozhat a hétfőn érkező hidegfront. Forrás: Mártonfai Dénes

A fronttal együtt élénk, helyenként erős északkeleti szél várható, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradtságot, koncentrációzavart okozhat. A hirtelen légnyomásváltozás a szív- és érrendszeri betegek számára is megterhelő lehet.

A talaj tovább szárad, az aszály erősödik, a növényzet és a vízfelületek párolgása felgyorsul. A szakemberek azt javasolják, hogy a front napján kerüljük a túlzott fizikai terhelést, pótoljuk a folyadékot, és lehetőség szerint tartózkodjunk szélvédett, nyugodt helyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu