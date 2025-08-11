4 órája
Rosszullét és fejfájás vár sokakra - Mutatjuk, mi okozza!
Tolna vármegyében hétfőn gyenge hidegfront érkezik, amely 33 °C körüli csúcshőmérsékletet és 17 °C-os minimumot hoz. Bár a kánikula enyhül, az időjárás összességében nem változik számottevően: marad a napos, száraz idő, csapadék továbbra sem várható.
A fronttal együtt élénk, helyenként erős északkeleti szél várható, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradtságot, koncentrációzavart okozhat. A hirtelen légnyomásváltozás a szív- és érrendszeri betegek számára is megterhelő lehet.
A talaj tovább szárad, az aszály erősödik, a növényzet és a vízfelületek párolgása felgyorsul. A szakemberek azt javasolják, hogy a front napján kerüljük a túlzott fizikai terhelést, pótoljuk a folyadékot, és lehetőség szerint tartózkodjunk szélvédett, nyugodt helyen.