Rosszullét és fejfájás vár sokakra - Mutatjuk, mi okozza!

Tolna vármegyében hétfőn gyenge hidegfront érkezik, amely 33 °C körüli csúcshőmérsékletet és 17 °C-os minimumot hoz. Bár a kánikula enyhül, az időjárás összességében nem változik számottevően: marad a napos, száraz idő, csapadék továbbra sem várható.

Kellemetlen tüneteket okozhat a hétfőn érkező hidegfront. Forrás: Mártonfai Dénes

A fronttal együtt élénk, helyenként erős északkeleti szél várható, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradtságot, koncentrációzavart okozhat. A hirtelen légnyomásváltozás a szív- és érrendszeri betegek számára is megterhelő lehet.