Rovarinvázió

1 órája

Megvan, milyen rovar jelenhetett meg tömegével több helyen

Repcetarlóról indult, de házi kertekben, lakóházak falán is tömegével jelentek meg lárvák. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal közleményt adott ki a rovarinvázió elleni védekezés lehetőségeiről.

Teol.hu

Az elmúlt egy hétben több helyről érkezett jelzés a vármegyében rovarinvázióval kapcsolatban. Hírportálunknak Tóth István, Bogyiszló polgármestere számolt be a bosszantó helyzetről. Akkor még ázsiai márványos poloska lárváira gyanakodtak, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal által kiadott legutóbbi tájékoztatóban azonban azt írják, vélhetően egy, a poloskák alrendjébe, a Nysius nemzetségbe tartozó bodobács faj szaporodott fel. A faj őshonos rovar és nem karantén károsító.

Többnyire repcetarlóról indult a rovarinvázió
A vármegye több pontjáról érkezett jelzés a rovarinvázió miatt
Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal

A szakemberek dolga a beazonosítás

A jelzések alapján repcetarlón, házi kertekben, lakóházak, épületek falán jelentek meg tömegesen az 1-4 milliméter nagyságú, különböző fejlettségű, barnás fekete színű, rovarok. A faj meghatározása szakemberek bevonásával zajlik. A meghatározást nehezíti, hogy nagyrészt lárva fejlettségű rovarokról van szó. Nehéz imágót (kifejlett rovar) találni, amely szükséges a faj szintű pontos meghatározáshoz. A növényvédelmi felügyelők minden helyszínen keresik az imágókat, és elküldik azokat a szakemberek számára, további vizsgálat céljára.

Fejér vármegyéből vannak jó tapasztalatok a rovarinvázió megfékezésére

Mivel a rovarok lakott területen is megjelentek, kellemetlenséget okoznak az érintett lakosságnak. Ennek visszaszorítása érdekében azonban vegyszeres védekezési lehetőség a tarlón nem áll rendelkezésre, mert nincsen élő kultúra, amely védelmében rovarölő szer felhasználható lenne. Ellenben mechanikai védekezéssel visszaszorítható a fokozódás. Közép mély szántás és a felszín azonnali lezárása után megszűnt a rovarok elvándorlása a tarlóról, és később sem indult újra Fejér vármegyei tapasztalatok alapján.

Lakott területen szintén különös szabályai vannak a növényvédő szer felhasználásának – figyelmeztetnek a közleményben. Ezt részletezve többek közt azt írják, hogy lakott területen, közterületen, üdülőhelyeken, intézmények  környékén, házi kertekben: csak II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó szerek használhatók, amelyek kevésbé veszélyesek. Ezeket csak az engedélyezett módon és célra lehet kijuttatni. Permetezni szélcsendesebb időben javasolt.

Segíthet a távoltartásban a faecet

A jelzések alapján hatásosnak bizonyult egy repellens hatású anyag, amely egy biológiai rovarriasztó, és nem növényvédő szer. A faecet közterületre, szántóföldre vagy házi kertben kipermetezve ugyan nem pusztítja el, de távol tartja a rovarokat a kezelt területtől. Alkalmazásánál az általános permetezési szabályok érvényesülnek. Magas hőmérsékleten, 25 Celsius fok felett, tűző napon perzselhet, ezért ebben az időszakban napnyugta után érdemes kijuttatni, amikor a növény hőmérséklete is lehűlt. Virágzó kultúrában nem alkalmazható! Élelmezésügyi várakozási ideje nulla nap.

Egyúttal kérik a lakosságot, a gazdálkodókat és a növényvédelmi szakembereket, hogy hasonló jelenség észlelése esetén forduljanak a növényvédelmi hatóság szakembereihez, jelezzék az észlelt esetet.

Növényvédelmi felügyelők

Szekszárdi körzet: Marsai-Mikolics Kitti

E-mail: [email protected] - telefon: 74/795-675

Bonyhádi körzet: Neinerné Dobos Éva

E-mail: [email protected] – telefon: 74/795-670

Paksi körzet: Péntek Attila László

Email: [email protected] – telefon: 74/795-667

Tamási körzet:

Agócs Enikő – E-mail: [email protected] – telefon: +36 30 337-1216
Hegedüs Nóra – E-mail: [email protected] – telefon: +36 30/363-6602

Dombóvári körzet: Borbély Viktor
E-mail: [email protected] – telefon: +36 70/ 436-4663

 

 

