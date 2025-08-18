Megvan, milyen rovar jelenhetett meg tömegével több helyen

Az elmúlt egy hétben több helyről érkezett jelzés a vármegyében rovarinvázióval kapcsolatban. Hírportálunknak Tóth István, Bogyiszló polgármestere számolt be a bosszantó helyzetről. Akkor még ázsiai márványos poloska lárváira gyanakodtak, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal által kiadott legutóbbi tájékoztatóban azonban azt írják, vélhetően egy, a poloskák alrendjébe, a Nysius nemzetségbe tartozó bodobács faj szaporodott fel. A faj őshonos rovar és nem karantén károsító.

A vármegye több pontjáról érkezett jelzés a rovarinvázió miatt

Forrás: Tolna Vármegyei Kormányhivatal

A szakemberek dolga a beazonosítás

A jelzések alapján repcetarlón, házi kertekben, lakóházak, épületek falán jelentek meg tömegesen az 1-4 milliméter nagyságú, különböző fejlettségű, barnás fekete színű, rovarok. A faj meghatározása szakemberek bevonásával zajlik. A meghatározást nehezíti, hogy nagyrészt lárva fejlettségű rovarokról van szó. Nehéz imágót (kifejlett rovar) találni, amely szükséges a faj szintű pontos meghatározáshoz. A növényvédelmi felügyelők minden helyszínen keresik az imágókat, és elküldik azokat a szakemberek számára, további vizsgálat céljára.

Fejér vármegyéből vannak jó tapasztalatok a rovarinvázió megfékezésére

Mivel a rovarok lakott területen is megjelentek, kellemetlenséget okoznak az érintett lakosságnak. Ennek visszaszorítása érdekében azonban vegyszeres védekezési lehetőség a tarlón nem áll rendelkezésre, mert nincsen élő kultúra, amely védelmében rovarölő szer felhasználható lenne. Ellenben mechanikai védekezéssel visszaszorítható a fokozódás. Közép mély szántás és a felszín azonnali lezárása után megszűnt a rovarok elvándorlása a tarlóról, és később sem indult újra Fejér vármegyei tapasztalatok alapján.

Lakott területen szintén különös szabályai vannak a növényvédő szer felhasználásának – figyelmeztetnek a közleményben. Ezt részletezve többek közt azt írják, hogy lakott területen, közterületen, üdülőhelyeken, intézmények környékén, házi kertekben: csak II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó szerek használhatók, amelyek kevésbé veszélyesek. Ezeket csak az engedélyezett módon és célra lehet kijuttatni. Permetezni szélcsendesebb időben javasolt.