Poloskák

41 perce

Rovarinvázió – egyre több helyről érkezik bejelentés!

Címkék#Bogyiszló#rovarinvázió#poloska#növényvédelem

Vélhetően egy poloskafaj felszaporodása okoz problémát több helyen. A rovarinvázió miatti bejelentéseket a szakemberek vizsgálják.

Révészné Hanol Erzsébet

Az elmúlt egy hétben több helyről érkezett jelzés Tolna vármegyében rovarinvázióval kapcsolatban. A jelzések alapján, repce tarlón, házi kertekben, lakóházak, épületek falán jelentek meg tömegesen az 1-4 milliméter nagyságú, különböző fejlettségű, barnás fekete színű, rovarok – írják a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály tájékoztatójában.

Rovarinváziót tapasztalnak több helyen
Rovarinvázió – vélhetően egy poloska faj elszaporodásáról van szó
Forrás:  MW

Poloska fajról lehet szó

Mint írják, a növényvédelmi felügyelők minden esetben megvizsgálták a kialakult helyzetet. A tömegesen megjelenő faj meghatározása szakemberek bevonásával folyamatban van, vélhetően egy poloska faj elszaporodásáról lehet szó. Kártételről eddig nem kaptunk jelzést, humán egészségügyi veszélyt sem tapasztaltunk.

Aki rovarinváziót tapasztal, keresse a szakembereket

Kérik a lakosságot, gazdálkodókat és növényvédelmi szakembereket, hogy hasonló jelenség észlelése esetén forduljanak a növényvédelmi hatóság szakembereihez, jelezzék az észlelt esetet. Az elérhetőségeket itt találják. Amennyiben szükségessé válik, a védekezési lehetőségről is tájékoztatást ad a hivatal.

A jelenséget Bogyiszlón is tapasztalták, ahogy arról Tóth István polgármester is beszámolt hírportálunknak. Ő ázsiai márványos poloskák megjelenéséről beszélt.

 

