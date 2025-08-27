augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

20°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már a táblák is kikerültek

53 perce

Új neveket és felosztást kapott a sokak által lakott városrész

Címkék#felosztás#Rövidvölgyben#Villás-dűlő

Régóta fennálló gondra találtak megoldást a szekszárdi felsővárosi településrészén: a Rövidvölgyben élők és az oda érkező szolgáltatók életét megnehezítő, átláthatatlan utcanév- és házszámhelyzet most rendeződött. Szollár Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy a lakosság évek óta jelezte a problémát, hiszen a futárok gyakran nem találtak célba, a mentők és az orvosok is nehezen igazodtak el, a lakók mindennapjait pedig a kusza házszámozás és az azonos címek nehezítették. Így alakították át Rövidvölgyet.

Bencze Péter

A polgármesteri hivatal munkatársaival közösen tartott bejárás és egyeztetés után született döntés arról, hogy Rövidvölgyet három külön szakaszra bontják, mindegyik szakasznak új nevet adva. 

Új neveket kapott a szekszárdi Rövidvölgy
Már az új táblák is kikerültek. Mostantól a korábbi Rövidvölgy egy része például Villás-dűlő néven 
Fotó: Denes Martonfai

Íme Rövidvölgy új nevei

A legtöbb lakóval rendelkező jobb oldali ág továbbra is a Rövidvölgy-dűlő nevet viseli, a középső szakasz a jellegzetes elágazásról a Villás-dűlő elnevezést kapta, míg a leghosszabb ág a Kerékhegy utca folytatásaként szerepel a jövőben. A változtatásokat az illetékes bizottság és a közgyűlés is jóváhagyta, így a névhasználat immár hivatalossá vált.

„Egy problémával kevesebb lett Fősővárosban. Köszönöm a hivatal dolgozóinak a rugalmas hozzáállást és képviselőtársaim támogatását” – fogalmazott Szollár Zoltán. Hozzátette, hogy az új elnevezések révén nemcsak a lakók élete válik egyszerűbbé, hanem a közszolgáltatások, a mentők és a futárok munkája is gördülékenyebb lesz a környéken.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu