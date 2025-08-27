57 perce
Új neveket és felosztást kapott a sokak által lakott városrész
Régóta fennálló gondra találtak megoldást a szekszárdi felsővárosi településrészén: a Rövidvölgyben élők és az oda érkező szolgáltatók életét megnehezítő, átláthatatlan utcanév- és házszámhelyzet most rendeződött. Szollár Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy a lakosság évek óta jelezte a problémát, hiszen a futárok gyakran nem találtak célba, a mentők és az orvosok is nehezen igazodtak el, a lakók mindennapjait pedig a kusza házszámozás és az azonos címek nehezítették. Így alakították át Rövidvölgyet.
A polgármesteri hivatal munkatársaival közösen tartott bejárás és egyeztetés után született döntés arról, hogy Rövidvölgyet három külön szakaszra bontják, mindegyik szakasznak új nevet adva.
Íme Rövidvölgy új nevei
A legtöbb lakóval rendelkező jobb oldali ág továbbra is a Rövidvölgy-dűlő nevet viseli, a középső szakasz a jellegzetes elágazásról a Villás-dűlő elnevezést kapta, míg a leghosszabb ág a Kerékhegy utca folytatásaként szerepel a jövőben. A változtatásokat az illetékes bizottság és a közgyűlés is jóváhagyta, így a névhasználat immár hivatalossá vált.
„Egy problémával kevesebb lett Fősővárosban. Köszönöm a hivatal dolgozóinak a rugalmas hozzáállást és képviselőtársaim támogatását” – fogalmazott Szollár Zoltán. Hozzátette, hogy az új elnevezések révén nemcsak a lakók élete válik egyszerűbbé, hanem a közszolgáltatások, a mentők és a futárok munkája is gördülékenyebb lesz a környéken.