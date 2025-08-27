Új neveket és felosztást kapott a sokak által lakott városrész

A polgármesteri hivatal munkatársaival közösen tartott bejárás és egyeztetés után született döntés arról, hogy Rövidvölgyet három külön szakaszra bontják, mindegyik szakasznak új nevet adva.

Már az új táblák is kikerültek. Mostantól a korábbi Rövidvölgy egy része például Villás-dűlő néven

Fotó: Denes Martonfai

Íme Rövidvölgy új nevei

A legtöbb lakóval rendelkező jobb oldali ág továbbra is a Rövidvölgy-dűlő nevet viseli, a középső szakasz a jellegzetes elágazásról a Villás-dűlő elnevezést kapta, míg a leghosszabb ág a Kerékhegy utca folytatásaként szerepel a jövőben. A változtatásokat az illetékes bizottság és a közgyűlés is jóváhagyta, így a névhasználat immár hivatalossá vált.

„Egy problémával kevesebb lett Fősővárosban. Köszönöm a hivatal dolgozóinak a rugalmas hozzáállást és képviselőtársaim támogatását” – fogalmazott Szollár Zoltán. Hozzátette, hogy az új elnevezések révén nemcsak a lakók élete válik egyszerűbbé, hanem a közszolgáltatások, a mentők és a futárok munkája is gördülékenyebb lesz a környéken.