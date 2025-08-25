augusztus 25., hétfő

Gyere és válogass!

1 órája

Ruhaosztással segíti az iskolakezdést a Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Szervezete iskolakezdési használtruha adományozást tart 2025. szeptember 1-jén (hétfőn) 8:00 és 9:30 között a szekszárdi Dózsa György utca 1. szám alatt. Rossz idő esetén az eseményt a következő hétfőn rendezik meg. A helyszínen lehetőség lesz a 2025. évi tagdíj befizetésére is. Szeretettel várnak minden rászorulót és tagot.

 

