Gyere és válogass!
1 órája
Ruhaosztással segíti az iskolakezdést a Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Szervezete iskolakezdési használtruha adományozást tart 2025. szeptember 1-jén (hétfőn) 8:00 és 9:30 között a szekszárdi Dózsa György utca 1. szám alatt. Rossz idő esetén az eseményt a következő hétfőn rendezik meg. A helyszínen lehetőség lesz a 2025. évi tagdíj befizetésére is. Szeretettel várnak minden rászorulót és tagot.
