augusztus 26., kedd

Izsó névnap

+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos találkozó

23 perce

Jó hír érkezett! Újabb évtizedekre tervez a város egyik legnagyobb munkáltatója (FOTÓK!)

Címkék#Christoph Bonte#Partnerség#Samsonite#Berlinger Attila

Ünnepélyes keretek között fogadta a szekszárdi Városházán a város és a térség vezetése a Samsonite cég központi menedzsmentjét. A világhírű vállalat delegációját Christoph Bonte, a közelmúltban kinevezett vezérigazgató vezette, akit két vezérigazgató-helyettese is elkísért. Ez volt az első alkalom, hogy a Samsonite legfelső vezetése hivatalos látogatást tett Szekszárdon, ahol a vállalat immár 35 éve működtet gyárat.

Bencze Péter

A vendégeket Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, Máté Péter alpolgármester, valamint Horváth István országgyűlési képviselő fogadta. A találkozón a felek a Samsonite és a város kapcsolatáról, a helyi gazdaságban betöltött szerepéről, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.

A Samsonite hazai és nemzetközi vezetőit hétfőn fogadták a városházán
A Samsonite hazai és nemzetközi vezetőit hétfőn fogadták a városházán
Fotó: Denes Martonfai

A város egyik legnagyobb munkáltatója

A Samsonite szekszárdi gyára több mint 500 embernek ad munkát, ezzel a város egyik legnagyobb foglalkoztatójának számít. Mint azt Berlinger Attila polgármester kiemelte:
– Örömteli tény, hogy a Samsonite központi vezetése első alkalommal látogatott el Szekszárdra. A vállalat több évtizedes jelenléte nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is meghatározó. Több mint 500 munkavállalónak, vagyis 500 családnak biztosítanak megélhetést, stabil hátteret, és ezzel hosszú idő óta erősítik városunk közösségét – fogalmazott.

A polgármester hangsúlyozta: a szekszárdi üzemben készülő bőröndök és utazótáskák a világ számos országába eljutnak, öregbítve a város hírnevét. Mivel Európában egyetlen Samsonite gyár működik, így minden innen kikerülő termék egyben Szekszárd nevét is viszi szerte a világba.

Elismerés és partnerség

A látogatás különös jelentőségét adta, hogy néhány héttel korábban, augusztus 20-án a város önkormányzata kitüntető díjjal ismerte el a szekszárdi gyár tevékenységét. Ez a gesztus a közösség megbecsülését fejezte ki a cég iránt, amely hosszú idő óta stabil partnere a városnak.

Fotó: Denes Martonfai

Berlinger Attila felidézte: az elmúlt években Pataki Zoltán gyárigazgató munkájának köszönhetően a vállalat és az önkormányzat közötti kapcsolat még szorosabbá vált. – Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a jó együttműködés a jövőben is fennmaradjon, hiszen a Samsonite jelenléte stratégiai fontosságú Szekszárd számára – hangsúlyozta a városvezető.

A Samsonite hosszú távra tervez

A találkozón Christoph Bonte vezérigazgató elismerését fejezte ki a szekszárdi gyár munkájával kapcsolatban, amelyet a vállalat központja is kiemelkedően teljesítő egységként tart számon. A cégvezető biztosította a városvezetést arról, hogy a Samsonite hosszú távon számol szekszárdi üzemével, és a jövő évtizedeire is stabil bázisként tekint rá.

Ez a nyilatkozat nagy jelentőségű Szekszárd számára, hiszen a globális vállalatok esetében egy-egy termelési központ jövője mindig kulcskérdés. A Samsonite vezetése azonban egyértelművé tette: elégedettek a szekszárdi telephely teljesítményével és a helyi munkaerő szakmai felkészültségével.

Közös érdek a fejlődés

Horváth István országgyűlési képviselő szintén üdvözölte a találkozót. Nyilatkozatában rámutatott: amennyiben a vállalat a jövőben bővítést, fejlesztést tervezne Szekszárdon, a kormányzati támogatás elérésében kész aktívan közreműködni. Ez további biztosíték lehet arra, hogy a Samsonite szekszárdi gyára hosszú távon is versenyképes maradjon és új munkahelyeket teremtsen a térségben.

A mostani udvariassági látogatás így nem csupán formális esemény volt, hanem annak a bizalomnak a jele, amely a világ egyik legismertebb poggyászmárkája és Szekszárd között az elmúlt évtizedek során kialakult.

Samsonite delegáció járt Szekszárdon

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu