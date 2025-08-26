Jó hír érkezett! Újabb évtizedekre tervez a város egyik legnagyobb munkáltatója (FOTÓK!)

A vendégeket Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, Máté Péter alpolgármester, valamint Horváth István országgyűlési képviselő fogadta. A találkozón a felek a Samsonite és a város kapcsolatáról, a helyi gazdaságban betöltött szerepéről, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.

A Samsonite hazai és nemzetközi vezetőit hétfőn fogadták a városházán

Fotó: Denes Martonfai

A város egyik legnagyobb munkáltatója

A Samsonite szekszárdi gyára több mint 500 embernek ad munkát, ezzel a város egyik legnagyobb foglalkoztatójának számít. Mint azt Berlinger Attila polgármester kiemelte:

– Örömteli tény, hogy a Samsonite központi vezetése első alkalommal látogatott el Szekszárdra. A vállalat több évtizedes jelenléte nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is meghatározó. Több mint 500 munkavállalónak, vagyis 500 családnak biztosítanak megélhetést, stabil hátteret, és ezzel hosszú idő óta erősítik városunk közösségét – fogalmazott.

A polgármester hangsúlyozta: a szekszárdi üzemben készülő bőröndök és utazótáskák a világ számos országába eljutnak, öregbítve a város hírnevét. Mivel Európában egyetlen Samsonite gyár működik, így minden innen kikerülő termék egyben Szekszárd nevét is viszi szerte a világba.

Elismerés és partnerség

A látogatás különös jelentőségét adta, hogy néhány héttel korábban, augusztus 20-án a város önkormányzata kitüntető díjjal ismerte el a szekszárdi gyár tevékenységét. Ez a gesztus a közösség megbecsülését fejezte ki a cég iránt, amely hosszú idő óta stabil partnere a városnak.

Fotó: Denes Martonfai

Berlinger Attila felidézte: az elmúlt években Pataki Zoltán gyárigazgató munkájának köszönhetően a vállalat és az önkormányzat közötti kapcsolat még szorosabbá vált. – Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a jó együttműködés a jövőben is fennmaradjon, hiszen a Samsonite jelenléte stratégiai fontosságú Szekszárd számára – hangsúlyozta a városvezető.

A Samsonite hosszú távra tervez

A találkozón Christoph Bonte vezérigazgató elismerését fejezte ki a szekszárdi gyár munkájával kapcsolatban, amelyet a vállalat központja is kiemelkedően teljesítő egységként tart számon. A cégvezető biztosította a városvezetést arról, hogy a Samsonite hosszú távon számol szekszárdi üzemével, és a jövő évtizedeire is stabil bázisként tekint rá.