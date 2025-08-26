23 perce
Jó hír érkezett! Újabb évtizedekre tervez a város egyik legnagyobb munkáltatója (FOTÓK!)
Ünnepélyes keretek között fogadta a szekszárdi Városházán a város és a térség vezetése a Samsonite cég központi menedzsmentjét. A világhírű vállalat delegációját Christoph Bonte, a közelmúltban kinevezett vezérigazgató vezette, akit két vezérigazgató-helyettese is elkísért. Ez volt az első alkalom, hogy a Samsonite legfelső vezetése hivatalos látogatást tett Szekszárdon, ahol a vállalat immár 35 éve működtet gyárat.
A vendégeket Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, Máté Péter alpolgármester, valamint Horváth István országgyűlési képviselő fogadta. A találkozón a felek a Samsonite és a város kapcsolatáról, a helyi gazdaságban betöltött szerepéről, valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.
A város egyik legnagyobb munkáltatója
A Samsonite szekszárdi gyára több mint 500 embernek ad munkát, ezzel a város egyik legnagyobb foglalkoztatójának számít. Mint azt Berlinger Attila polgármester kiemelte:
– Örömteli tény, hogy a Samsonite központi vezetése első alkalommal látogatott el Szekszárdra. A vállalat több évtizedes jelenléte nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is meghatározó. Több mint 500 munkavállalónak, vagyis 500 családnak biztosítanak megélhetést, stabil hátteret, és ezzel hosszú idő óta erősítik városunk közösségét – fogalmazott.
A polgármester hangsúlyozta: a szekszárdi üzemben készülő bőröndök és utazótáskák a világ számos országába eljutnak, öregbítve a város hírnevét. Mivel Európában egyetlen Samsonite gyár működik, így minden innen kikerülő termék egyben Szekszárd nevét is viszi szerte a világba.
Elismerés és partnerség
A látogatás különös jelentőségét adta, hogy néhány héttel korábban, augusztus 20-án a város önkormányzata kitüntető díjjal ismerte el a szekszárdi gyár tevékenységét. Ez a gesztus a közösség megbecsülését fejezte ki a cég iránt, amely hosszú idő óta stabil partnere a városnak.
Berlinger Attila felidézte: az elmúlt években Pataki Zoltán gyárigazgató munkájának köszönhetően a vállalat és az önkormányzat közötti kapcsolat még szorosabbá vált. – Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a jó együttműködés a jövőben is fennmaradjon, hiszen a Samsonite jelenléte stratégiai fontosságú Szekszárd számára – hangsúlyozta a városvezető.
A Samsonite hosszú távra tervez
A találkozón Christoph Bonte vezérigazgató elismerését fejezte ki a szekszárdi gyár munkájával kapcsolatban, amelyet a vállalat központja is kiemelkedően teljesítő egységként tart számon. A cégvezető biztosította a városvezetést arról, hogy a Samsonite hosszú távon számol szekszárdi üzemével, és a jövő évtizedeire is stabil bázisként tekint rá.
Ez a nyilatkozat nagy jelentőségű Szekszárd számára, hiszen a globális vállalatok esetében egy-egy termelési központ jövője mindig kulcskérdés. A Samsonite vezetése azonban egyértelművé tette: elégedettek a szekszárdi telephely teljesítményével és a helyi munkaerő szakmai felkészültségével.
Közös érdek a fejlődés
Horváth István országgyűlési képviselő szintén üdvözölte a találkozót. Nyilatkozatában rámutatott: amennyiben a vállalat a jövőben bővítést, fejlesztést tervezne Szekszárdon, a kormányzati támogatás elérésében kész aktívan közreműködni. Ez további biztosíték lehet arra, hogy a Samsonite szekszárdi gyára hosszú távon is versenyképes maradjon és új munkahelyeket teremtsen a térségben.
A mostani udvariassági látogatás így nem csupán formális esemény volt, hanem annak a bizalomnak a jele, amely a világ egyik legismertebb poggyászmárkája és Szekszárd között az elmúlt évtizedek során kialakult.
Samsonite delegáció járt SzekszárdonFotók: Mártonfai Dénes