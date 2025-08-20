Schöck Gyula állami elismerésben részesült

Schöck Gyula könyvművész, a Schöck ArtPrint Kft. alapítója, művészeti vezetője kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival a Pesti Vigadóban nemzeti ünnepünk alkalmából adott át állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket.

Schöck Gyula

Fotó: Wessely Gábor / Forrás: MW

A szekszárdi mester munkája jóval több, mint könyvészet: irodalom, történelem, szakralitás, múlt mentés egyaránt fémjelzi ezt a tevékenységet.