Magyar Arany Érdemkereszt

31 perce

Schöck Gyula állami elismerésben részesült

Teol.hu

Schöck Gyula könyvművész, a Schöck ArtPrint Kft. alapítója, művészeti vezetője kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival a Pesti Vigadóban nemzeti ünnepünk alkalmából adott át állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket. 

Schöck Gyula 
Fotó: Wessely Gábor / Forrás:  MW

A szekszárdi mester munkája jóval több, mint könyvészet: irodalom, történelem, szakralitás, múlt mentés egyaránt fémjelzi ezt a tevékenységet. 

 

