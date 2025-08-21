augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

2 órája

Sebestyén Zsolt az év tűzoltója

Címkék#Év Tűzoltója díj#elismerés#Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is átadta a „Szekszárd Város Év Tűzoltója” díjat, amelyet augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén vehetett át Sebestyén Zsolt címzetes tűzoltó zászlós. Az elismerést Berlinger Attila polgármester adta át a Babits Mihály Kulturális Központ ünnepi rendezvényén.

Teol.hu

Sebestyén Zsoltot pályafutása során mindvégig a lelkiismeretesség, a szakmai precizitás és a hivatás iránti elkötelezettség jellemezte, tudtuk meg Köves Pétertől, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. A díjazott szolgálatellátása során számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította rátermettségét. Közösségének meghatározó tagja, aki mindig támogatja fiatalabb kollégáit, és józan megfontoltságával erősíti egysége hatékonyságát.

Sebestyén Zsolt és Berlinger Attila
Fotó: Kiss Albert / Forrás:  MW

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó technikus képzését jeles eredménnyel teljesítette 2011-ben, ami megalapozta további szakmai előmenetelét. Kiemelkedő teljesítménye, irányítói készségei és középfokú szakmai végzettsége alapján 2013. július 1-jétől a Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnoki beosztását tölti be, amely feladatot a mai napig elhivatottsággal lát el.

Az elmúlt évek során számos tűzeset és műszaki mentés során bizonyította szakmai rátermettségét, hozzáállása és kitartása pedig példaértékű a teljes állomány számára. A katasztrófavédelem iránti elhivatottsága és közösségi szerepvállalása méltán érdemelte ki a város elismerését.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szívből gratulál Sebestyén Zsoltnak, és sok erőt, jó egészséget kíván további pályafutásához és mindennapi életéhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu