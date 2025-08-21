Sebestyén Zsolt az év tűzoltója

Sebestyén Zsoltot pályafutása során mindvégig a lelkiismeretesség, a szakmai precizitás és a hivatás iránti elkötelezettség jellemezte, tudtuk meg Köves Pétertől, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. A díjazott szolgálatellátása során számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította rátermettségét. Közösségének meghatározó tagja, aki mindig támogatja fiatalabb kollégáit, és józan megfontoltságával erősíti egysége hatékonyságát.

Sebestyén Zsolt és Berlinger Attila

Fotó: Kiss Albert / Forrás: MW

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó technikus képzését jeles eredménnyel teljesítette 2011-ben, ami megalapozta további szakmai előmenetelét. Kiemelkedő teljesítménye, irányítói készségei és középfokú szakmai végzettsége alapján 2013. július 1-jétől a Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnoki beosztását tölti be, amely feladatot a mai napig elhivatottsággal lát el.

Az elmúlt évek során számos tűzeset és műszaki mentés során bizonyította szakmai rátermettségét, hozzáállása és kitartása pedig példaértékű a teljes állomány számára. A katasztrófavédelem iránti elhivatottsága és közösségi szerepvállalása méltán érdemelte ki a város elismerését.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szívből gratulál Sebestyén Zsoltnak, és sok erőt, jó egészséget kíván további pályafutásához és mindennapi életéhez.