Közel 240 millió forint támogatásból újult meg a Simontornyai Vár (videó)

A Simontornyai Vár látogatói mostantól modernebb környezetben ismerkedhetnek a történelmi épülettel: elkészült egy új vendégfogadó, élményelemekkel, valamint 33 parkoló a város két pontján segíti a kényelmes látogatást. Közel 240 millió forintos uniós és hazai forrásból újult meg a vár és környéke.

A további részleteket és a képgalériát itt találja!