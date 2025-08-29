Rekonstrukció
31 perce
Közel 240 millió forint támogatásból újult meg a Simontornyai Vár (videó)
Fotó: Mártonfai Dénes
A Simontornyai Vár látogatói mostantól modernebb környezetben ismerkedhetnek a történelmi épülettel: elkészült egy új vendégfogadó, élményelemekkel, valamint 33 parkoló a város két pontján segíti a kényelmes látogatást. Közel 240 millió forintos uniós és hazai forrásból újult meg a vár és környéke.
A további részleteket és a képgalériát itt találja!
