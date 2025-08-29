augusztus 29., péntek

Rekonstrukció

32 perce

Közel 240 millió forint támogatásból újult meg a Simontornyai Vár (videó)

Teol.hu
Közel 240 millió forint támogatásból újult meg a Simontornyai Vár (videó)

Fotó: Mártonfai Dénes

A Simontornyai Vár látogatói mostantól modernebb környezetben ismerkedhetnek a történelmi épülettel: elkészült egy új vendégfogadó, élményelemekkel, valamint 33 parkoló a város két pontján segíti a kényelmes látogatást. Közel 240 millió forintos uniós és hazai forrásból újult meg a vár és környéke. 

A további részleteket és a képgalériát itt találja!

 

