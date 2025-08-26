Történelem 2.0: VR-szemüvegben utazhatsz vissza a középkorba Simontornyán

Ahogy belépünk a Simontornyai vár környékére, az első, ami feltűnik, a 33 új parkoló, amelyek a város két pontján épültek: a turisztikai fogadóépület mellett 18, a vár mentén további 15 autóbeállót adtak át, köztük olyanokat is, amelyek elektromos autók töltésére alkalmasak. A parkolóból rövid sétával jutunk el a modern vendégfogadó épülethez. Itt kisfilmek mutatják be a vár történetét, valamint freskók szemléltetik az építmény múltját, így a látogatók vizuálisan is átérezhetik a történelmi korszakokat.

A Simontornyai Vár belül a mai kor kihívásaira válaszol, míg a környéken 33 új parkoló szolgálja a turisták kényelmét

Fotó: Denes Martonfai

A jövő kapuja lett a Simontornyai Vár

A fejlesztés részeként a vár négy korszakát feldolgozó történeti és tájrekonstrukció készült, amelyet a látogatók VR-szemüvegen tekinthetnek meg. Emellett információs táblák és eszközök, valamint négy további kisfilm segít a település és a vár korábbi életének megismerésében. Körbejárva a területet feltűnik, mennyire jól szervezett és rendezett a környezet: a pihenőhelyek tiszták, a sétányok karbantartottak, a történelmi falak mellett pedig könnyen követhetők a magyarázó táblák.

Az ünnepélyes átadáson dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: „Több figyelmet kell fordítani azokra a kezdeményezésekre, amelyek innen indulnak, és gazdagítják a vidéket, munkahelyeket teremtenek, valamint gazdasági fellendülést biztosítanak. Ebben érdekelt az ország és az unió is.” Hozzátette, hogy a fejlesztés nemcsak a turizmust erősíti, hanem a helyi gazdaság fejlődését is szolgálja, mivel az új látogatóforgalom munkahelyeket és bevételeket teremt a település számára.

Fotó: Denes Martonfai

A város vezetése számít az állam támogatására

Torma József polgármester így fogalmazott: „Célunk, hogy az elmúlt évtizedek hátrányát behozzuk és egy valódi várost alakítsunk ki. Ehhez szükségünk van az unió és az állam támogatására is.”

Most, hogy a fejlesztések elkészültek, a Simontornyai vár különösen vonzó a kultúrát és történelmet kedvelő látogatóknak. A felújított fogadóépület, a VR-szemüveges történeti élmények, a kisfilmek és a freskók révén a múlt szemléletesen és interaktívan tárul a látogatók elé.