augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rákapcsolt a térség turizmusa

1 órája

Történelem 2.0: VR-szemüvegben utazhatsz vissza a középkorba Simontornyán

Címkék#terv#Simontornyai vár#turista

Közel 240 millió forintos uniós és hazai forrásból újult meg a vár és környéke. A Simontornyai Vár látogatói mostantól modernebb környezetben ismerkedhetnek a történelmi épülettel: elkészült egy új vendégfogadó, élményelemekkel, valamint 33 parkoló a város két pontján segíti a kényelmes látogatást.

Kutny Gábor

Ahogy belépünk a Simontornyai vár környékére, az első, ami feltűnik, a 33 új parkoló, amelyek a város két pontján épültek: a turisztikai fogadóépület mellett 18, a vár mentén további 15 autóbeállót adtak át, köztük olyanokat is, amelyek elektromos autók töltésére alkalmasak. A parkolóból rövid sétával jutunk el a modern vendégfogadó épülethez. Itt kisfilmek mutatják be a vár történetét, valamint freskók szemléltetik az építmény múltját, így a látogatók vizuálisan is átérezhetik a történelmi korszakokat.

A Simontornyai Várnál sétálnak a késő nyári délelőttön
A Simontornyai Vár belül a mai kor kihívásaira válaszol, míg a környéken 33 új parkoló szolgálja a turisták kényelmét
Fotó: Denes Martonfai

A jövő kapuja lett a Simontornyai Vár

A fejlesztés részeként a vár négy korszakát feldolgozó történeti és tájrekonstrukció készült, amelyet a látogatók VR-szemüvegen tekinthetnek meg. Emellett információs táblák és eszközök, valamint négy további kisfilm segít a település és a vár korábbi életének megismerésében. Körbejárva a területet feltűnik, mennyire jól szervezett és rendezett a környezet: a pihenőhelyek tiszták, a sétányok karbantartottak, a történelmi falak mellett pedig könnyen követhetők a magyarázó táblák.

Az ünnepélyes átadáson dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: „Több figyelmet kell fordítani azokra a kezdeményezésekre, amelyek innen indulnak, és gazdagítják a vidéket, munkahelyeket teremtenek, valamint gazdasági fellendülést biztosítanak. Ebben érdekelt az ország és az unió is.” Hozzátette, hogy a fejlesztés nemcsak a turizmust erősíti, hanem a helyi gazdaság fejlődését is szolgálja, mivel az új látogatóforgalom munkahelyeket és bevételeket teremt a település számára.

Fotó: Denes Martonfai

A város vezetése számít az állam támogatására

Torma József polgármester így fogalmazott: „Célunk, hogy az elmúlt évtizedek hátrányát behozzuk és egy valódi várost alakítsunk ki. Ehhez szükségünk van az unió és az állam támogatására is.” 

Most, hogy a fejlesztések elkészültek, a Simontornyai vár különösen vonzó a kultúrát és történelmet kedvelő látogatóknak. A felújított fogadóépület, a VR-szemüveges történeti élmények, a kisfilmek és a freskók révén a múlt szemléletesen és interaktívan tárul a látogatók elé.

A város tervei szerint a fejlesztések sora nem áll meg: minden újabb lépés növeli a Simontornyai vár hírnevét. Így a történelmi örökség és a modern szolgáltatások egyszerre vanak jelen, miközben Simontornya a térségünk egyik kiemelkedő turisztikai és gazdasági célpontjává válik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu