3 órája
Most jött: kiderült, kiről nevezik el a szekszárdi uszodát
Hónapok óta találgatások keringtek Szekszárdon: vajon ki lesz az új uszoda névadója? Most végre lehullt a lepel: az épület homlokzatán már ott díszeleg a felirat, amely egy igazi sportlegendának állít emléket. Az uszoda a szekszárdi származású olimpikonról, Sipos Mártonról kapta a nevét.
Fotó: Makovics Kornel
Sipos Márton 1900-ban született Szekszárdon, és fiatal kora ellenére a magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége és hőse lett. A 1920-as évek elején robbant be a hazai és nemzetközi sportéletbe: 1922-ben Budapesten világcsúcsot úszott 100 méteres mellúszásban, 1:16,2-es idővel. Ezzel a teljesítményével a nemzetközi sportlapok is felfigyeltek rá, nevét az úszóvilág élvonalában emlegették.
A BEAC színeiben versenyző sportoló többszörös magyar bajnok lett, és nemzetközi versenyeken is képviselte hazánkat. 1924-ben ott volt a párizsi olimpián is: akkor a 200 méteres mellúszásban indult, mivel a 100 méteres táv még nem szerepelt az olimpiai programban.
Sipos Márton: a szekszárdi úszólegenda
Sipos Márton pályája azonban tragikusan rövidre szabott volt. 1926-ban, mindössze 26 évesen elhunyt. Korai halála ellenére neve nem merült feledésbe: Szekszárd és a magyar úszósport azóta is őrzi emlékét. Évente megrendezik a Sipos Márton Nemzetközi Úszó Emlékversenyt, ahol fiatal sportolók generációi mérhetik össze tudásukat, tisztelegve előtte.