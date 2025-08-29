Most jött: kiderült, kiről nevezik el a szekszárdi uszodát

Sipos Márton 1900-ban született Szekszárdon, és fiatal kora ellenére a magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége és hőse lett. A 1920-as évek elején robbant be a hazai és nemzetközi sportéletbe: 1922-ben Budapesten világcsúcsot úszott 100 méteres mellúszásban, 1:16,2-es idővel. Ezzel a teljesítményével a nemzetközi sportlapok is felfigyeltek rá, nevét az úszóvilág élvonalában emlegették.

Sipos Mártonról nevezték el nevét a szekszárdi uszodát

Fotó: Makovics Kornel

A BEAC színeiben versenyző sportoló többszörös magyar bajnok lett, és nemzetközi versenyeken is képviselte hazánkat. 1924-ben ott volt a párizsi olimpián is: akkor a 200 méteres mellúszásban indult, mivel a 100 méteres táv még nem szerepelt az olimpiai programban.

Sipos Márton: a szekszárdi úszólegenda

Sipos Márton pályája azonban tragikusan rövidre szabott volt. 1926-ban, mindössze 26 évesen elhunyt. Korai halála ellenére neve nem merült feledésbe: Szekszárd és a magyar úszósport azóta is őrzi emlékét. Évente megrendezik a Sipos Márton Nemzetközi Úszó Emlékversenyt, ahol fiatal sportolók generációi mérhetik össze tudásukat, tisztelegve előtte.