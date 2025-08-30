Sokk a kegyhelynél: veszélyes kígyó bukkant fel a turisták között!

Riadalmat keltett egy különleges hüllő a Máriagyűdi Kegyhely közelében – írja a bama.hu. Egy természetkedvelő fotós, Mónika gyönyörű felvételeket készített a túra közben felfedezett kígyóról, de amikor közelebb lépett, az állat testbeszédével egyértelműen jelezte, hogy jobb távol maradni.

Fotó: bama.hu/Facebook/LG Móni

A közösségi médiában gyorsan beindultak a találgatások: mérges kígyó vagy ártalmatlan erdei sikló került lencsevégre? A képek nagy port kavartak. A szakértők egyelőre vizsgálják a fotókat, hogy pontosan melyik fajt sikerült megörökíteni. További részletek a bama.hu cikkében olvashatók.