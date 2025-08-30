augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rákosi vipera lehet?

1 órája

Sokk a kegyhelynél: veszélyes kígyó bukkant fel a turisták között!

Címkék#rémálom#vipera#kígyó

Teol.hu

Riadalmat keltett egy különleges hüllő a Máriagyűdi Kegyhely közelében – írja a bama.hu. Egy természetkedvelő fotós, Mónika gyönyörű felvételeket készített a túra közben felfedezett kígyóról, de amikor közelebb lépett, az állat testbeszédével egyértelműen jelezte, hogy jobb távol maradni.

Fotó: bama.hu/Facebook/LG Móni

A közösségi médiában gyorsan beindultak a találgatások: mérges kígyó vagy ártalmatlan erdei sikló került lencsevégre? A képek nagy port kavartak. A szakértők egyelőre vizsgálják a fotókat, hogy pontosan melyik fajt sikerült megörökíteni. További részletek a bama.hu cikkében olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu