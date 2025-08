Sörfesztiválon járt a paksi delegáció

Meghívott vendégként Paks küldöttsége is részt vett nemrégiben a város német testvértelepülése, Reichertshofen sátras sörünnepén, a PaarFesten. A háromnapos sörfesztivál során képviselték Paksot az ünnepség fő elemének számító felvonuláson, és amellett, hogy a delegáció tagjai betekintést kaptak a sörkultúrába, Reichertshofen történelmével, gazdaságával és kulturális életével is behatóbban megismerkedtek, és még egy müncheni kirándulás is belefért a feszített programba.

Forrás: TelePaks

A küldöttséget Nagy Balázs alpolgármester, dr. Sátor Vera jegyző, Hahn Krisztina képviselő, Féhr György, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kvalla Gábor városmárka referens alkották. A testvérvárosi kapcsolat létrehozásában alapvető érdemeket szerző Stenger Pál és az akkori polgármester, Hans Hammerl sírját megkoszorúzták a paksi delegáció tagjai.