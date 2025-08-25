Sötét előrejelzés: a szennyvíz szerint újra erősödik a járvány

A 33. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Emelkedés tapasztalható Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen. Tizenöt ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem volt tapasztalható.

Forrás: Shutterstock

A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok emelkedése várható a következő hetekben. Szekszárdon jelenleg még így is alacsony a koncentráció.

Mi a szennyvíz alapú epidemiológia?

A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint pl. a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására.