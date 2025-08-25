Mediterrán hangulat, új facsemeték: így szépül Szekszárd (videó)

A Páskum utcai kis irodából irányítja Szekszárd zöldfelületeinek gondozását és közterületeinek tisztán tartását. Két éve, szeptemberben vette át az osztályvezetői feladatot. Előtte hat évig volt a kórház főkertésze. Bár Spanyol Adrienn szerette azt a munkát, elfogadta a kihívást: a húszhektáros park helyett ma már az egész város milliónyi növényének gondozásáért felel csapatával.

Spanyol Adrienn nagy tervekkel vágott neki a feladat elvégzésénekA szerző fotója

Már a kórházi években is sokszor elképzelte, mit változtatna a városban. Hogy a leandereket a Béla térről a nagyutcára vinné, télen zsákokkal védené őket, fiatalítaná az öreg fákat, újakat ültetne a kopár utak mellé, és színesebbé tenné a virágágyásokat. Balatonfüred parkjai mindig példát jelentettek számára, Szekszárdon pedig végre lehetőséget kapott álmai megvalósítására.

Spanyol Adrienn kísérletező típus

Kísérletező típus. Az Alisca Terránál komposztálják a leveleket, de a faágak aprítékát ő inkább a fák tövébe rakatta. Ott megőrzi a nedvességet, visszaszorítja a gyomokat, bomlás közben pedig tápanyagként gazdagítja a talajt. Ezért kerül belőlük a virágágyásokba is. Egyre gyakrabban látni a város utcáin a teherautót, amely mögött aprítógép darálja a vihar leverte ágakat.

Az idős fák állapota sokszor aggasztó. Adrienn Máté Péter alpolgármesterrel közösen bejárva döntött úgy, hogy a legtöbbet meg kell vizsgálni. A legnagyobb gondot az öregedő nyárfák jelentik. Ezeket tömegesen ültették a lakótelepek építésekor, mert gyorsan nőnek és árnyékot adnak. Mára azonban megvénültek, széthasadnak, veszélyessé válnak. Szükség van a fiatalításra, de figyelembe kell venni a klímaváltozás hatásait is: a légköri aszály miatt a juharok és hársak levelei rozsdásodnak, a lucfenyő, a nyárfa és a nyír pedig egyre kevésbé bírja a megváltozott klímát. Ezért a jövőben inkább ellenálló fajokat, például páfrányfenyőt (Ginkgo biloba) ültetnek, amely ősszel gyönyörű aranyszínű lombot hoz, vagy bordó, vörös árnyalatú díszfákat.

Nemrég a Provident támogatásával négyszáz facsemete került a városba. Adrienn szeretné, ha a virágágyások is színesebbek lennének: saját, decsi 400 öles kertjéből is sok növényt tervez átültetni a közterekre, kiegészítve őket fűfélékkel, évelőkkel.