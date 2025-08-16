Startra kész a szekszárdi uszoda nyitása – VIDEÓ

A tervek szerint az intézmény az év minden szakában nyitva tart, így egyszerre biztosít teret a versenyúszásnak, a rekreációnak és a tanórán kívüli sportfoglalkozásoknak.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a bejáráson elmondta: a beruházás befejezése ütemterv szerint halad, augusztus 29-re a teljes létesítmény elkészül. Ekkor kerül sor a műszaki átadás-átvételre, miközben a használatbavételi engedély megszerzésének folyamata már zajlik. A helyszínen jelenleg csak kisebb javítások, finomhangolások zajlanak, így minden adott ahhoz, hogy szeptemberben megnyíljon az uszoda. Hozzátette: az épület előtti tér a jövőben egy szoborral is gazdagodik, amely a közösségi tér értékét emeli majd.

