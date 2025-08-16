augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

36°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Startra kész a szekszárdi uszoda nyitása – VIDEÓ

Címkék#teol video#ütemterv#nyitás#uszoda

Csütörtökön helyszínbejárást tartottak a csaknem teljesen elkészült, új szekszárdi uszodában, amely a város egyik legjelentősebb sport- és közösségi beruházásaként szeptemberben nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.

Bencze Péter
Startra kész a szekszárdi uszoda nyitása – VIDEÓ

Forrás: Facebook

A tervek szerint az intézmény az év minden szakában nyitva tart, így egyszerre biztosít teret a versenyúszásnak, a rekreációnak és a tanórán kívüli sportfoglalkozásoknak.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a bejáráson elmondta: a beruházás befejezése ütemterv szerint halad, augusztus 29-re a teljes létesítmény elkészül. Ekkor kerül sor a műszaki átadás-átvételre, miközben a használatbavételi engedély megszerzésének folyamata már zajlik. A helyszínen jelenleg csak kisebb javítások, finomhangolások zajlanak, így minden adott ahhoz, hogy szeptemberben megnyíljon az uszoda. Hozzátette: az épület előtti tér a jövőben egy szoborral is gazdagodik, amely a közösségi tér értékét emeli majd.

Íme a videó:

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu