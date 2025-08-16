1 órája
Startra kész a szekszárdi uszoda nyitása – VIDEÓ
Csütörtökön helyszínbejárást tartottak a csaknem teljesen elkészült, új szekszárdi uszodában, amely a város egyik legjelentősebb sport- és közösségi beruházásaként szeptemberben nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.
Forrás: Facebook
A tervek szerint az intézmény az év minden szakában nyitva tart, így egyszerre biztosít teret a versenyúszásnak, a rekreációnak és a tanórán kívüli sportfoglalkozásoknak.
Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára a bejáráson elmondta: a beruházás befejezése ütemterv szerint halad, augusztus 29-re a teljes létesítmény elkészül. Ekkor kerül sor a műszaki átadás-átvételre, miközben a használatbavételi engedély megszerzésének folyamata már zajlik. A helyszínen jelenleg csak kisebb javítások, finomhangolások zajlanak, így minden adott ahhoz, hogy szeptemberben megnyíljon az uszoda. Hozzátette: az épület előtti tér a jövőben egy szoborral is gazdagodik, amely a közösségi tér értékét emeli majd.
Íme a videó:
Teol.hu videó
- A legkisebbek is jól szórakoztak Bonyhádon (videó)
- Átmeneti időszak következik a Tarr KSC Szekszárd csapatánál (videóval és képgalériával)
- Bognár György: van feladatunk a Zsitomir elleni visszavágón (képgalériával és videóval)
- Mennyei sült ökröt szolgáltak fel a Tarka Fesztiválon (videó)
- Hatalmas tömeg bulizott a 4S Street bonyhádi koncertjén (videó)