Mennyei sült ökröt szolgáltak fel a Tarka Fesztiválon (videó)

Az idén is a sült ökör felszolgálása volt a pénteki nap egyik kiemelkedő gasztronómiai eseménye az elmúlt héten megtartott bonyhádi Tarka Fesztiválon

Elkezdődött a Tarka Fesztivál

Fotók: Mártonfai Dénes

A mennyei ételt idén is Filóné Ferencz Ibolya polgármester szelte meg, ezzel is hangsúlyozva a közösségi élmény és a hagyományok ápolásának fontosságát. A Tarka Fesztiválról szóló összefoglaló írásunkat itt találja.

 

