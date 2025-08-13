Teol.hu videó
Mennyei sült ökröt szolgáltak fel a Tarka Fesztiválon (videó)
Az idén is a sült ökör felszolgálása volt a pénteki nap egyik kiemelkedő gasztronómiai eseménye az elmúlt héten megtartott bonyhádi Tarka Fesztiválon.
Elkezdődött a Tarka FesztiválFotók: Mártonfai Dénes
A mennyei ételt idén is Filóné Ferencz Ibolya polgármester szelte meg, ezzel is hangsúlyozva a közösségi élmény és a hagyományok ápolásának fontosságát. A Tarka Fesztiválról szóló összefoglaló írásunkat itt találja.
