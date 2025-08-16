augusztus 16., szombat

Sütőbe tette a politikát a volt polgármester, aki most a kemence mellől épít új közösséget

Címkék#teol podcast#pék#cukrász#Appelshoffer Ágnes

Kutny Gábor

Két cikluson át alpolgármesterként vett részt a város vezetésében, majd két cikluson át, mint polgármester igazgatta Tolnát. Aztán jött a COVID, a testi tünetek és a felismerés: ideje kiszállni. Appelshoffer Ágnes otthagyta a közéletet, cukrász és pék lett belőle, és most egy saját sütöde beindítására készül. Kenyér, kovász és család – erről szól az új élete, és podcast beszélgetésünk is. 

Appelshoffer Ágnes volt a TEOL Podcast stúdió vendége
Fotó: Kutny Gábor

 

