Vízminőség

21 perce

Elmúlt a veszély, újra szabad a fürdőzés Domboriban

Címkék#fürdés#strand#Bali Ervin#Dombori

Újra megnyitott a Fadd-Dombori II. számú strand, melyet augusztus 8-án zártak le, miután a vízminőség-vizsgálat komoly egészségügyi kockázatot jelzett.

Teol.hu

A hétfőn és szerdán elvégzett vizsgálat vízvizsgálati jegyzőkönyvei megerősítették, hogy a víz minősége minden előírásnak megfelel, a korábbi probléma teljesen megszűnt, így a fürdőzés biztonságosan folytatható – tájékoztatta a TEOL-t Bali Ervin, Fadd alpolgármestere. Mint fogalmazott: mindenkinek köszönjük a türelmét az ideiglenes zárvatartás idején. Hozzátette, mindenkit szeretettel várnak újra a holt-Duna partján.

Újra szabad a fürdőzés Dombori II-es számú strandján. Fotó: Mártonfai Dénes

Mint azt megírtuk a strandot azért zárták be augusztus 8-án, mert a vizsgálatok enterococcus baktérium jelenlétét mutatták ki a vízben. Az I-es számú strandon –a vízminőségi vizsgálat eredményének megfelelően – ez idő alatt is szabad volt a fürdőzés.

 

