Egyelőre keveset tudni

26 perce

Lárvák és kukacok jelentek meg a falu ivóvízében! Senki ne igyon belőle! (VIDEÓVAL)

Rettenetes élményben van része napok óta a szakályiaknak: a csapból folyó vízben jól látható kukacok, vagy lárvák vannak. A polgármester azonnal intézkedni próbált, ezt viszont – úgy tűnik – egyelőre nem oldotta meg a problémát. Az 1200 fős faluban a helyiek attól félnek, hogy betegek lesznek, ha fogyasztanak a szakályi ivóvízből.

Teol.hu

A kerti csapból vörös, ficánkoló lények jelentek meg a vízben, majd a házban lévő csapok is hasonló meglepetést tartogattak. A szakályi ivóvíz-ellátása napok óta súlyos gondokkal küzd: heiába volt a csapokon szűrő, az élőlények akadálytalanul jutottak át, közvetlenül az ivóvízbe. A  lakók azonnal a polgármesterhez fordultak, miután más háztartásokban is megjelentek a kukacok. Szúnyoglárva, féreg, vagy valami más? A polgármester, Feuerbach Szabolcs azonnal értesítette az ivóvíz-szolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt.-t, akik a sajtónyilatkozata szerint ki is mintát venni.

A szakályi ivóvíz-hálózatát férgek támadták meg. Nagy a baj!
Jól láthatóak a lárvány, vagy férgek a szakályi ivóvízben
Forrás: Facebook

Kevés az információ a szakályi ivóvízről

Az ivóvíz-szolgáltatásért és az ahhoz kapcsolódó víziközműért felelős vállalat csak annyit közölt, hogy a vízminőség nem megfelelő – a kukacokról azonban egy szót sem ejtettek. A közleményben egy technológiai meghibásodásra hivatkoztak, és vízhálózati fertőtlenítést ígértek. A helyiek felháborodása nem is maradt el – már így is zaklatott állapotban voltak, amikor az odaküldött lajtoskocsiból barnás színű ivóvízet lehetett csak vételezni. 

A polgármester így nyilatkozott az esetről: „Nem hajlandók kimondani, azt mondják, dolgoznak a problémán, de véletlenül se ismerik el, hogy kukacos volt a víz” – mondta az E.R.Ö.V.-ről Feuerbach Szabolcs.

Feuerbach Szabolcs, Szakály polgármestere szerint az igazi baj az, hogy a szolgáltató még mindig nem közölte a hivatalos laboreredményeket, és elutasítja, hogy elismerje a kukacok jelenlétét. A polgármester úgy tudja, „szúnyoglárvákról” lehet szó, de hivatalosan ezt sem erősítette meg senki. 

Nem tudják mikor lesz újra egészséges, iható vizük

Addig pedig nem lehet tudni, mikor lesz újra biztonságos a szakályi csapvíz. A szakályi önkormányzat higgadtságra kéri az 1200 fős település lakóit. Helyi  beszámolók szerint a boltok ásványvízkészleteit napok alatt felvásárolták, és sokan attól tartanak, hogy a vízellátás problémája még napokig vagy hetekig elhúzódhat.

Az eset kapcsán E.R.Ö.V. Zrt.-t a történtek kapcsán, amint válaszolnak, újabb cikkel jelentkezünk.

A férgekkel teli ivóvízről itt tekintheti meg olvasónk videóját:

 

