Lárvák az ivóvízben Szakályban – a helyiek egyre türelmetlenebbek

A vízszolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt. augusztus 4-én közölte, hogy a településen a víztisztító technológia meghibásodása miatt a szakályi ivóvíz minősége nem felel meg az előírásoknak. A lakosságot arra kérték, a csapvizet emberi fogyasztásra ne használják és megkezdték a hálózat fertőtlenítését, öblítését. A cég közlése szerint a vízminták szúnyoglárva jelenlétét mutatták ki.

A szakályi ivóvízben napokkal ezelőtt jelentek meg a lárvák

Fotó: Kiss Albert

„Azóta forrásvízre járok”

A háza udvarán találkoztunk Vajda Lászlóval, aki szerint a helyiek jelentős része már napok óta a közeli forráshoz jár vízért. „Ez egy forrás, ami nagyon régóta működik, első osztályú, hideg, tiszta víz“ – mondta.

A csapból viszont még mindig jönnek ki mindenféle élőlények.

Láttam vörös kukacokat is. A Kossuth utcában volt három csőtörés, lehet, hogy onnan kerültek be, de ezt majd a szakemberek kiderítik. Én azóta egy csepp csapvizet sem iszom.

Polgármester: nem tudjuk, honnan jött a szennyezés

Feuerbach Szabolcs polgármester lapunknak elmondta: az első bejelentés után személyesen ment ki a helyszínre és már akkor látszott, hogy nem lokális, egyetlen házat érintő problémáról van szó.

Azonnal jeleztük a szolgáltatónak, aki megerősítette, hogy gond van a vízzel. Akkor még semmi konkrétumot nem tudtak mondani, csak azt, hogy a lakosság ne fogyasszon csapvizet. Azóta többször mosták, fertőtlenítették a rendszert, de emberi fogyasztásra a mai napig nem alkalmas.

– mesélte a településvezető.

A polgármester hozzátette: több találgatás is kering a faluban a szennyezés okáról – csőtörés, nyitva hagyott aknafedél, fúrt kutakból bekerült élőlények –, de hivatalos eredmény még nincs. – Nincs meg a gócpont, de a szolgáltatónak ki kell derítenie, honnan indult ez az egész – mondta.

Lajtos kocsi, barna víz

A települést lajtos kocsival látják el vízzel, de a lakosok beszámolói szerint hétfő este a kiosztott víz barna volt. A szolgáltató magyarázata szerint a tartály feltöltése előtt nem öblítették ki a tűzcsapot, ez okozta az elszíneződést, ami szerintük nem jelentett egészségügyi kockázatot.