augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

38°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rettegnek a helyzet miatt

30 perce

Lárvák az ivóvízben Szakályban – a helyiek egyre türelmetlenebbek

Címkék#csapvíz#Szakály#Feuerbach Szabolcs#víz

Napok óta ihatatlan a csapvíz, a lakosság lajtos kocsiból kap vizet, de még mindig nincs meg a hiba forrása. Augusztus 4-e óta nem iható a vezetékes ivóvíz a Tolna vármegyei Szakályban, miután a lakosság több háztartásból is kukacok és lárvák jelenlétét jelezte a csapvízben. A helyszínen jártunk és megkérdeztük a település lakóit, milyen gondok vannak a szakályi ivóvízzel.

Teol.hu
Lárvák az ivóvízben Szakályban – a helyiek egyre türelmetlenebbek

A vízszolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt. augusztus 4-én közölte, hogy a településen a víztisztító technológia meghibásodása miatt a szakályi ivóvíz minősége nem felel meg az előírásoknak. A lakosságot arra kérték, a csapvizet emberi fogyasztásra ne használják és megkezdték a hálózat fertőtlenítését, öblítését. A cég közlése szerint a vízminták szúnyoglárva jelenlétét mutatták ki.

A szakályi ivóvízben napokkal ezelőtt jelentek meg a lárvák
A szakályi ivóvízben napokkal ezelőtt jelentek meg a lárvák
Fotó: Kiss Albert

„Azóta forrásvízre járok”

A háza udvarán találkoztunk Vajda Lászlóval, aki szerint a helyiek jelentős része már napok óta a közeli forráshoz jár vízért. „Ez egy forrás, ami nagyon régóta működik, első osztályú, hideg, tiszta víz“ – mondta. 

A csapból viszont még mindig jönnek ki mindenféle élőlények. 

Láttam vörös kukacokat is. A Kossuth utcában volt három csőtörés, lehet, hogy onnan kerültek be, de ezt majd a szakemberek kiderítik. Én azóta egy csepp csapvizet sem iszom.

Polgármester: nem tudjuk, honnan jött a szennyezés

Feuerbach Szabolcs polgármester lapunknak elmondta: az első bejelentés után személyesen ment ki a helyszínre és már akkor látszott, hogy nem lokális, egyetlen házat érintő problémáról van szó.

Azonnal jeleztük a szolgáltatónak, aki megerősítette, hogy gond van a vízzel. Akkor még semmi konkrétumot nem tudtak mondani, csak azt, hogy a lakosság ne fogyasszon csapvizet. Azóta többször mosták, fertőtlenítették a rendszert, de emberi fogyasztásra a mai napig nem alkalmas.

– mesélte a településvezető.

A polgármester hozzátette: több találgatás is kering a faluban a szennyezés okáról – csőtörés, nyitva hagyott aknafedél, fúrt kutakból bekerült élőlények –, de hivatalos eredmény még nincs. – Nincs meg a gócpont, de a szolgáltatónak ki kell derítenie, honnan indult ez az egész – mondta.

Lajtos kocsi, barna víz

A települést lajtos kocsival látják el vízzel, de a lakosok beszámolói szerint hétfő este a kiosztott víz barna volt. A szolgáltató magyarázata szerint a tartály feltöltése előtt nem öblítették ki a tűzcsapot, ez okozta az elszíneződést, ami szerintük nem jelentett egészségügyi kockázatot.

Az E.R.Ö.V. Zrt. közleményében hangsúlyozta: a hálózatba betáplált víz jelenleg megfelelő, de a vezetékek további fertőtlenítésére és öblítésére van szükség, ehhez pedig a lakosság együttműködését kérik.

Sokan a közeli forrás vizét fogják fel
Fotó: Kiss Albert

Egy hete problémás a szakályi ivóvíz

A helyiek türelme fogyóban, sokan úgy érzik, nem kaptak elég információt a történtekről.
„Reméljük, hogy jövő hét elejére megoldódik“ – fogalmazott a polgármester. – Ez egy nagyon nehéz helyzet, és a lakosság érthetően aggódik.

Amíg azonban a vizsgálatok nem zárulnak le és a teljes rendszer nem tisztul meg, Szakályban marad a lajtos kocsi, a forráshoz járás – és a kérdés: hogyan kerülhettek lárvák a csapvízbe?

Az eset miatt még pénteken, korábbi cikkünk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a vízszolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt-nek. Ők ezidáig nem válaszoltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu