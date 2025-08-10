31 perce
Lárvák az ivóvízben Szakályban – a helyiek egyre türelmetlenebbek
Napok óta ihatatlan a csapvíz, a lakosság lajtos kocsiból kap vizet, de még mindig nincs meg a hiba forrása. Augusztus 4-e óta nem iható a vezetékes ivóvíz a Tolna vármegyei Szakályban, miután a lakosság több háztartásból is kukacok és lárvák jelenlétét jelezte a csapvízben. A helyszínen jártunk és megkérdeztük a település lakóit, milyen gondok vannak a szakályi ivóvízzel.
A vízszolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt. augusztus 4-én közölte, hogy a településen a víztisztító technológia meghibásodása miatt a szakályi ivóvíz minősége nem felel meg az előírásoknak. A lakosságot arra kérték, a csapvizet emberi fogyasztásra ne használják és megkezdték a hálózat fertőtlenítését, öblítését. A cég közlése szerint a vízminták szúnyoglárva jelenlétét mutatták ki.
„Azóta forrásvízre járok”
A háza udvarán találkoztunk Vajda Lászlóval, aki szerint a helyiek jelentős része már napok óta a közeli forráshoz jár vízért. „Ez egy forrás, ami nagyon régóta működik, első osztályú, hideg, tiszta víz“ – mondta.
A csapból viszont még mindig jönnek ki mindenféle élőlények.
Láttam vörös kukacokat is. A Kossuth utcában volt három csőtörés, lehet, hogy onnan kerültek be, de ezt majd a szakemberek kiderítik. Én azóta egy csepp csapvizet sem iszom.
Polgármester: nem tudjuk, honnan jött a szennyezés
Feuerbach Szabolcs polgármester lapunknak elmondta: az első bejelentés után személyesen ment ki a helyszínre és már akkor látszott, hogy nem lokális, egyetlen házat érintő problémáról van szó.
Azonnal jeleztük a szolgáltatónak, aki megerősítette, hogy gond van a vízzel. Akkor még semmi konkrétumot nem tudtak mondani, csak azt, hogy a lakosság ne fogyasszon csapvizet. Azóta többször mosták, fertőtlenítették a rendszert, de emberi fogyasztásra a mai napig nem alkalmas.
– mesélte a településvezető.
A polgármester hozzátette: több találgatás is kering a faluban a szennyezés okáról – csőtörés, nyitva hagyott aknafedél, fúrt kutakból bekerült élőlények –, de hivatalos eredmény még nincs. – Nincs meg a gócpont, de a szolgáltatónak ki kell derítenie, honnan indult ez az egész – mondta.
Lajtos kocsi, barna víz
A települést lajtos kocsival látják el vízzel, de a lakosok beszámolói szerint hétfő este a kiosztott víz barna volt. A szolgáltató magyarázata szerint a tartály feltöltése előtt nem öblítették ki a tűzcsapot, ez okozta az elszíneződést, ami szerintük nem jelentett egészségügyi kockázatot.
Az E.R.Ö.V. Zrt. közleményében hangsúlyozta: a hálózatba betáplált víz jelenleg megfelelő, de a vezetékek további fertőtlenítésére és öblítésére van szükség, ehhez pedig a lakosság együttműködését kérik.
Egy hete problémás a szakályi ivóvíz
A helyiek türelme fogyóban, sokan úgy érzik, nem kaptak elég információt a történtekről.
„Reméljük, hogy jövő hét elejére megoldódik“ – fogalmazott a polgármester. – Ez egy nagyon nehéz helyzet, és a lakosság érthetően aggódik.
Amíg azonban a vizsgálatok nem zárulnak le és a teljes rendszer nem tisztul meg, Szakályban marad a lajtos kocsi, a forráshoz járás – és a kérdés: hogyan kerülhettek lárvák a csapvízbe?
Az eset miatt még pénteken, korábbi cikkünk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a vízszolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt-nek. Ők ezidáig nem válaszoltak.