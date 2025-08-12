2 órája
Kukacok az ivóvízben – már nyolc napja várják a megoldást a falu lakói
A nyár egyik legmegdöbbentőbb hazai közérzeti botránya bontakozott ki a békés kis településen, Szakályban, ahol augusztus elején a lakók kukacokat találtak a poharaikban. Szakályi ivóvíz, ez a helyzet most.
A szakályi csapokból folyó vízben szúnyoglárvák jelentek meg, amelyek nemcsak látványukkal, hanem az egészségügyi kockázatukkal is sokkolták a lakosságot. Kedden kisebb változás történt az ügyben. A szakályi ivóvízzel most ez a helyzet.
Szakályi ivóvíz: kukacos víz
Ma, kedden, augusztus tizenkettedikén délelőtt már némi javulás volt tapasztalható. Feuerbach Szabolcs szakályi polgármester tájékoztatása szerint a víz fürdésre és állatok itatására már alkalmas, de emberi fogyasztásra, vízivásra, főzésre továbbra sem ajánlott. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy hivatalosan augusztus negyedikétől kezdve ihatatlan a vezetékes víz. A fertőzés okaként technológiai meghibásodást emlegetnek, amely lehetővé tette, hogy az élőlények a szűrőkön átjutva közvetlenül az ivóvízbe kerüljenek. A faluban két lajtoskocsi jár naponta, amelyekből a lakók edényekbe gyűjtik a vizet. Az első napokban azonban még ezekből is elszíneződött, barna víz folyt, a szolgáltató szerint egy tűzcsap öblítésének elmulasztása miatt.
Szúnyoglárvák, kukacok a csapvízben
Feuerbach Szabolcs hírportálunknak kedden elmondta: „Nehezen viselik a lakosok a kialakult helyzetet, és ahogy telnek a napok, én is a türelmüket kérem. Szakályban mintegy ötszázötven háztartást érint a probléma.” Ismertette, hogy naponta két lajtoskocsi megy végig a településen, valamint a szolgáltató ígérete szerint a mostani hétvégére megoldódhatnak a vízproblémák. Eközben egyre több fotó, dokumentáció jelent meg a kukacos vízről, a szakályi helyzetről, és sokakban az is felmerült, hogy a vízfertőzés hosszabb távon is hatással lehet az egészségükre.
A vízszolgáltató, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. augusztus nyolcadikén tudatta közleményében, hogy a szakályi víz az emberi fogyasztáson kívül minden másra használható.
Erre kéri a lakosokat a szolgáltató
- Kérik, hogy a szakályi otthonokban öblítsék át a belső vízhálózatot
- A csapokról távolítsák el a szűrőt, nyissák meg, és hagyják folyni a vizet
- A vízszűrőt visszahelyezés előtt hipós-vizes oldatban fertőtlenítsék
Augusztus hónapban minden szakályi fogyasztási helyen két köbméter vízdíjat jóváírnak a lakossági fogyasztók számláiból. A szolgáltató munkatársai segítik a lakosokat a belső hálózat öblítésénél.