Lajtoskocsi segít

58 perce

Kukacok az ivóvízben – már nyolc napja várják a megoldást a falu lakói

Címkék#Szakály#ivóvíz#kukac#szúnyoglárva

A nyár egyik legmegdöbbentőbb hazai közérzeti botránya bontakozott ki a békés kis településen, Szakályban, ahol augusztus elején a lakók kukacokat találtak a poharaikban. Szakályi ivóvíz, ez a helyzet most.

Brunner Mónika

A szakályi csapokból folyó vízben szúnyoglárvák jelentek meg, amelyek nemcsak látványukkal, hanem az egészségügyi kockázatukkal is sokkolták a lakosságot. Kedden kisebb változás történt az ügyben. A szakályi ivóvízzel most ez a helyzet. 

A szakályi ivóvízben napokkal ezelőtt jelentek meg a lárvák
A szakályi otthonokat ellepő szúnyoglárvák tönkretették a lakosság közérzetét és nyugalmas életét. A szakályi ivóvíz problémája megdöbbenést váltott ki Tolna vármegyében 
Fotó: Kiss Albert

Szakályi ivóvíz: kukacos víz 

Ma, kedden, augusztus tizenkettedikén délelőtt már némi javulás volt tapasztalható. Feuerbach Szabolcs szakályi polgármester tájékoztatása szerint a víz fürdésre és állatok itatására már alkalmas, de emberi fogyasztásra, vízivásra, főzésre továbbra sem ajánlott. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy hivatalosan augusztus negyedikétől kezdve ihatatlan a vezetékes víz. A fertőzés okaként technológiai meghibásodást emlegetnek, amely lehetővé tette, hogy az élőlények a szűrőkön átjutva közvetlenül az ivóvízbe kerüljenek. A faluban két lajtoskocsi jár naponta, amelyekből a lakók edényekbe gyűjtik a vizet. Az első napokban azonban még ezekből is elszíneződött, barna víz folyt, a szolgáltató szerint egy tűzcsap öblítésének elmulasztása miatt. 

A közeli forrás vize ment meg sok szakályi lakost Fotó: Kiss Albert

Szúnyoglárvák, kukacok a csapvízben

Feuerbach Szabolcs hírportálunknak kedden elmondta: „Nehezen viselik a lakosok a kialakult helyzetet, és ahogy telnek a napok, én is a türelmüket kérem. Szakályban mintegy ötszázötven háztartást érint a probléma.” Ismertette, hogy naponta két lajtoskocsi megy végig a településen, valamint a szolgáltató ígérete szerint a mostani hétvégére megoldódhatnak a vízproblémák. Eközben egyre több fotó, dokumentáció jelent meg a kukacos vízről, a szakályi helyzetről, és sokakban az is felmerült, hogy a vízfertőzés hosszabb távon is hatással lehet az egészségükre.

A vízszolgáltató, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. augusztus nyolcadikén tudatta közleményében, hogy a szakályi víz az emberi fogyasztáson kívül minden másra használható. 

Erre kéri a lakosokat a szolgáltató

  1. Kérik, hogy a szakályi otthonokban öblítsék át a belső vízhálózatot
  2. A csapokról távolítsák el a szűrőt, nyissák meg, és hagyják folyni a vizet
  3. A vízszűrőt visszahelyezés előtt hipós-vizes oldatban fertőtlenítsék 
    Augusztus hónapban minden szakályi fogyasztási helyen két köbméter vízdíjat jóváírnak a lakossági fogyasztók számláiból. A szolgáltató munkatársai segítik a lakosokat a belső hálózat öblítésénél. 

 

 

