Kukacok az ivóvízben – már nyolc napja várják a megoldást a falu lakói

A szakályi csapokból folyó vízben szúnyoglárvák jelentek meg, amelyek nemcsak látványukkal, hanem az egészségügyi kockázatukkal is sokkolták a lakosságot. Kedden kisebb változás történt az ügyben. A szakályi ivóvízzel most ez a helyzet.

A szakályi otthonokat ellepő szúnyoglárvák tönkretették a lakosság közérzetét és nyugalmas életét. A szakályi ivóvíz problémája megdöbbenést váltott ki Tolna vármegyében

Fotó: Kiss Albert

Szakályi ivóvíz: kukacos víz

Ma, kedden, augusztus tizenkettedikén délelőtt már némi javulás volt tapasztalható. Feuerbach Szabolcs szakályi polgármester tájékoztatása szerint a víz fürdésre és állatok itatására már alkalmas, de emberi fogyasztásra, vízivásra, főzésre továbbra sem ajánlott. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy hivatalosan augusztus negyedikétől kezdve ihatatlan a vezetékes víz. A fertőzés okaként technológiai meghibásodást emlegetnek, amely lehetővé tette, hogy az élőlények a szűrőkön átjutva közvetlenül az ivóvízbe kerüljenek. A faluban két lajtoskocsi jár naponta, amelyekből a lakók edényekbe gyűjtik a vizet. Az első napokban azonban még ezekből is elszíneződött, barna víz folyt, a szolgáltató szerint egy tűzcsap öblítésének elmulasztása miatt.

A közeli forrás vize ment meg sok szakályi lakost Fotó: Kiss Albert

Szúnyoglárvák, kukacok a csapvízben

Feuerbach Szabolcs hírportálunknak kedden elmondta: „Nehezen viselik a lakosok a kialakult helyzetet, és ahogy telnek a napok, én is a türelmüket kérem. Szakályban mintegy ötszázötven háztartást érint a probléma.” Ismertette, hogy naponta két lajtoskocsi megy végig a településen, valamint a szolgáltató ígérete szerint a mostani hétvégére megoldódhatnak a vízproblémák. Eközben egyre több fotó, dokumentáció jelent meg a kukacos vízről, a szakályi helyzetről, és sokakban az is felmerült, hogy a vízfertőzés hosszabb távon is hatással lehet az egészségükre.

A vízszolgáltató, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. augusztus nyolcadikén tudatta közleményében, hogy a szakályi víz az emberi fogyasztáson kívül minden másra használható.

